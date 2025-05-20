ممثل عن إنزاجي يصل السعودية قبل حسم موقفهم من عرض الهلال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مستجدات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع المدير الفني الإيطالي لفريق إنتر فيليبو إنزاجي لقيادة فريقهم خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن ممثلة عن المدرب الإيطالي إنزاجي قد وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض؛ للاطلاع على طبيعة الإقامة والحياة في المدينة بالإضافة إلى تقييم المدارس، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن العرض المقدم من الهلال.

ويقترب إنزاجي مع إنتر من حصد بطولتين إذ يتبقى له مباراة في الدوري الإيطالي حال الفوز بها وتعثر نابولي المتصدر بـ 79 نقطة بفارق نقطة عنه سيتوّج باللقب.

وكذلك يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان في 31 مايو الجاري بنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما صعد على حساب نظيره برشلونة الإسباني.

وعلى الجانب الآخر يستعد فريق الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى يوليو المقبل؛ إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم كل من: ريال مدريد الإسباني، سالبزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

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