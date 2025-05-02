كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم انضمام حمادة النقيب للطاقم الفني للمنتخبات السعودية كمدرباً للحراس.

ويعد النقيب أحد نجوم مركز حراس المرمى في تاريخ كرة اليد مع منتخب مصر؛ إذ توّج بقميصه بـ 11 طولة.

ويستعد المنتخب السعودي لكرة اليد للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: مصر (فريق الشباب)، السعودية، الكويت، تونس ، المغرب، قطر ، البحرين، العراق و الإمارات.

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