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كرة يد.. نجم مصر السابق ينضم للجهاز الفني للمنتخب السعودي

07:05 م الجمعة 02 مايو 2025
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  • عرض 6 صورة
    حمادة النقيب
  • عرض 6 صورة
    حمادة النقيب
  • عرض 6 صورة
    حمادة النقيب
  • عرض 6 صورة
    حمادة النقيب
  • عرض 6 صورة
    حمادة النقيب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد، اليوم انضمام حمادة النقيب للطاقم الفني للمنتخبات السعودية كمدرباً للحراس.

ويعد النقيب أحد نجوم مركز حراس المرمى في تاريخ كرة اليد مع منتخب مصر؛ إذ توّج بقميصه بـ 11 طولة.

ويستعد المنتخب السعودي لكرة اليد للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات: مصر (فريق الشباب)، السعودية، الكويت، تونس ، المغرب، قطر ، البحرين، العراق و الإمارات.

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المنتخب السعودي لكرة اليد حمادة النقيب البطولة العربية لكرة اليد
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