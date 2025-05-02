متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع مانشستر سيتي؟

كتب - محمد القرش:

اقترب النجم المصري، عمر مرموش، من حصد أول بطولة له مع نادي مانشستر سيتي.

وفاز السيتي على نظيره نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية دون رد.

وضرب مانشستر موعدا مع كريستال بالاس في المباراة النهائية، بعد تخطيه عقبة أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع السيتي؟

وتقام مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يوم السبت الموافق 17 من شهر مايو الجاري، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسبق لنادي مانشستر سيتي أن فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات (1903/1904، 1933/34، 1955/1956، 1968/69، 2010/11، 2018/19، 2022/23).

اقرأ أيضًأ:

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا

فرق إنجليزية "مغمورة" وصلت إلى 100 نقطة في موسم واحد.. هل يتكرر الإنجاز؟