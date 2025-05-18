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عرض برازيلي يُربك مستقبل رونالدو مع النصر

05:35 م الأحد 18 مايو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - نهى خورشيد

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحدياً خلال الفترة الأخيرة مع نادي النصر السعودي، بعد موسم مخيب للآمال خرج فيه دون تحقيق أي لقب، إضافة إلى فشله في التأهل إلى دوري أبطال آسيا المقبلة.

وتداولت الصحف العالمية تذمر رونالدو والذي ظهر خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً بعد الهزيمة أمام الاتحاد، إذ غادر أرضية الملعب غاضباً دون المرور بغرفة الملابس.

وعلى الرغم من تعاقد النصر مع دوران في فترة الانتقالات الشتوية، استجابة لمطالب الدون، إلا أن النتائج لم تتحسن، الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول مستقبل رونالدو مع العالمي.

وكشفت صحفية ماركا تلقي رونالدو عرضًا كبيرًا من نادٍ برازيلي، مدعوماً باستثمارات خارجية، سيفتح له فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الخليج يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر الدوري السعودي.

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