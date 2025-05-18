منتخب مصر يخسر برونزية كأس أمم أفريقيا للشباب على يد نيجيريا

كتب - محمد القرش:

حصل منتخب مصر على المركز الرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، بعد الخسارة من نيجيريا في لقاء البرونزية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وفاز المنتخب النيجيري بركلات الترجيح 4-1.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: محمد عاطف - محمد جمال - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كاباكا - محمد السيد - محمود لبيب.

خط الهجوم: أحمد شرف - عمر أسامة حسن - مهند محمد.

دكة البدلاء: عبد المنعم تامر - محمد منشاوي - عمر خضر - محمد رأفت - عمرو خالد بيبو - محمد هيثم - محمد زعلوك - عمر فتحي عموري.

ملخص مباراة منتخب مصر ونيجيريا

باية المباراة

عمر أسامة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 3

مرور 15 دقيقة ومازال منتخب مصر متقدم

تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها حارس منتخب مصر في الدقيقة 21

عرضية لمنتخب نيجيريا من ركنية ويتصدى لها دفاع مصر في الدقيقة 27

تسديدة قوية من مهند محمد على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس نيجيريا في الدقيقة 39

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

بيديمي امولي يسجل هدف تعادل نيجيريا في الدقيقة 47

تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها أحمد وهب حارس مصر في الدقيقة 50

انقاذ من حارس منتخب مصر بعد تسديدة من مهاجم نيجيريا في الدقيقة 68

15 دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي

الحكم يعلن 5 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، واللجوء لركلات الترجيح

منتخب نيجيريا يحصد الميدالية البرونزية بعد الفوز بركلات الترجيح 4-1