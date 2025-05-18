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غضب عارم من جماهير ليفربول بسبب حفل نجم الفريق

03:52 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حفل أرنولد
  • عرض 6 صورة
    حفل أرنولد
  • عرض 6 صورة
    حفل أرنولد
  • عرض 6 صورة
    حفل أرنولد
  • عرض 6 صورة
    حفل أرنولد
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كتب- محمد عبدالهادي:

أشعل الظهير الأيمن لفريق ليفربول ألكنسدر أرنولد، غضب جماهير الريدز مرة أخري بعدما أقام حفل وداع بحضور نجوم الفريق، وذلك بعد إعلانه الرحيل رسميًا وانتقاله المنتظر لريال مدريد.

ورغم محاولة الحفل أن يكون وداعيًا ووديًا، إلا أن مشجعي النادي وصفوه بـ"العار"، معتبرين أن توقيته وطبيعته لا تليق بما تمثل خيانة لاعب نشأ في النادي ورحل عنه.

وأعاد أرنولد غضب الجماهير مرة أخري مع انتشار صور من حفل خاص نظمه أرنولد بعنوان "صيف 66"، في إشارة إلى رقم قميصه التاريخي مع ليفربول، وحضره عدد من لاعبي وموظفي ليفربول، من بينهم المدرب الجديد آرني سلوت.

وقد أُقيم الحفل في أجواء غير رسمية، وظهر أرنولد مرتديًا قميصًا أبيض وبنطالًا رماديًا، وإلى جانبه لافتة كتب عليها: "مرحبًا بكم في صيف 66"، وخلفها كرسي شاطئ.

وشارك في الحفل النجم المصري محمد صلاح، الذي ظهر بجانب أرنولد، وظهر أيضًا أندي روبرتسون وداروين نونيز وفيرجيل فان دايك.

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حفل أرنولد ليفربول أرنولد محمد صلاح
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