دي ماريا يعلن رحيله عن فريق بنفيكا البرتغالي

كتب- يوسف محمد:

أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وينتهي عقد صاحب الـ 37 عاما، مع فريق بنفيكا البرتغالي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ما تحقق ليست النتيجة النهائية التي كنا نرغب فيها خلال الموسم، ونعمل كثيرًا وبجد حتى نتمكن من تحقيق هدف جديد".

وأضاف: "سجلت المشاركة الأخيرة لي بقميص الفريق في الدوري، فخور لكوني نجحت في ارتدائه مرة آخرى".

واختتم: "تنتظرنا مباراة نهائية أخرى اليوم، في كأس البرتغالي وسنذهب للفوز، شكرًا للجميع".

وكان فريق بنفيكا البرتغالي فقد لقب بطولة الدوري البرتغالي، لصالح منافسه سبورتنج لشبونة عقب التعادل مع سبورتنج براجا البرتغالي.

ويذكر أن فريق بنفيكا البرتغالي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وخاض النجم البرتغالي، خلال الموسم الحالي رفقة فريق بنفيكا في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.