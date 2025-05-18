مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

دي ماريا يعلن رحيله عن فريق بنفيكا البرتغالي

03:24 م الأحد 18 مايو 2025

دي ماريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- يوسف محمد:

أعلن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وينتهي عقد صاحب الـ 37 عاما، مع فريق بنفيكا البرتغالي بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكتب النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ما تحقق ليست النتيجة النهائية التي كنا نرغب فيها خلال الموسم، ونعمل كثيرًا وبجد حتى نتمكن من تحقيق هدف جديد".

وأضاف: "سجلت المشاركة الأخيرة لي بقميص الفريق في الدوري، فخور لكوني نجحت في ارتدائه مرة آخرى".

واختتم: "تنتظرنا مباراة نهائية أخرى اليوم، في كأس البرتغالي وسنذهب للفوز، شكرًا للجميع".

وكان فريق بنفيكا البرتغالي فقد لقب بطولة الدوري البرتغالي، لصالح منافسه سبورتنج لشبونة عقب التعادل مع سبورتنج براجا البرتغالي.

ويذكر أن فريق بنفيكا البرتغالي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وخاض النجم البرتغالي، خلال الموسم الحالي رفقة فريق بنفيكا في 39 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دي ماريا فريق بنفيكا كأس العالم للأندية أنخيل دي ماريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل سيتم منع سير الميكروباص أعلى الدائري بالكامل 1 يونيو؟.. مصدر يكشف التفاصيل
الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم