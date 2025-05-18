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"استعدادا للمونديال".. الأهلي يعلن موعد مباراته الودية أمام باتشوكا المكسيكي

04:10 ص الأحد 18 مايو 2025
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (12)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (13)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (3)
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كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، عن موعد مباراته الودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي في يونيو المقبل، استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أن موعد مباراته الودية أمام باتشوكا، سيكون يوم 8 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

ويخوض المارد الأحمر المباراة الافتتاحية في البطولة، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل 20205، في تمام الساعة الثالثة فجرا، على ستاد "هارد روك".

ويذكر أن القرعة التي تم إجرائها في الولايات المتحدة الأمريكية، أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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النادي الأهلي الأهلي وباتشوكا المكسيكي موعد مباراة الأهلي وباتشوكا كأس العالم للأندية
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