رونالدو يقترب من التواجد بمونديال الأندية برعاية هذا النادي

كتب- محمد عبدالهادي:

تستحوذ بطولة كأس العالم للأندية، على اهتمام قطاع كبير من كرة القدم حول العالم، وذلك في ظل اقتراب ضربة البداية للبطولة التي تحتضنها أمريكا في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وفي ظل ترقب انطلاق البطولة مع بدء الميركاتو الصيفي، يدور الحديث حول امكانية تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في البطولة مع أحد الأندية خاصة في ظل انتهاء عقده مع النصر بنهاية الموسم.

ما قصة تواجد رونالدو في كأس العالم للأندية ؟

كشفت موقع "maisfutebol" البرتغالي أن رونالدو بات غير متحمسًا لمشروع النصر السعودي في ظل عدم القدرة على حصد الألقاب مع الفريق منذ الانتقال إليه.

وأوضح الموقع أن رونالدو بات يفكر أكثر من أي وقت مضي للرحيل عن النصر خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

من جانبه كشف التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي الذي يستحوذ علي 75% من ملكية النصر والهلال قد يمهد لعقد صفقة قوية بانتقال رونالدو للهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حتى ولو إعارة لفترة قصيرة.