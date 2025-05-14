حسام البدري في الدوري الليبي.. بين محاولة اغتيال وتوقف نشاط

كتبت-هند عواد:

واجه حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، أزمة خلال الساعات الماضية، إثر الأحداث السياسية والأمنية غير المستقرة، إضافة إلى الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

والتزم حسام البدري البقاء في فندق الإقامة خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، قبل اجتماعه بمجلس إدارة النادي، لمناقشة الوضع الراهن مع توقف النشاط الرياضي، وفي النهاية استقر على استكمال مهمته مع الفريق.

وتعيد هذه الأحداث الأذهان إلى عام 2013، عندما تعرض حسام البدري لمحاولة اغتيال، بإطلاق النار عليه، أثناء تولي تدريب نفس الفريق.

وتعد هذه التجربة الثانية لحسام البدري مع أهلي طرابلس الليبي، إذ أنه تولى تدريب الفريق لأول مرة من 6 مايو 2013 حتى 29 أكتوبر من نفس العام.

محاولة اغتيال حسام البدري

رحل حسام البدري عن أهلي طرابلس الليبي في ولايته الأولى، بسبب تعرضه لمحاولة اغتيال، إذ أنه تعرض لإطلاق النار، أثناء عودته من مباراة مع الفريق خارج طرابلس.

وقال البدري في تصريحات متلفزة سابقة: "تعرضت حياتي للخطر في ليبيا بعدما تم إطلاق النار عليّ، وبسبب ذلك لم أوافق على استكمال عقدي بعد ذلك إطلاقًا، لأن حياتي كانت في خطر، وكنت على بُعد ثوان معدودة من الموت".

وأضاف: "لعبنا مباراة خارج طرابلس وعند عودتي بسيارتي الخاصة، تفاجأت بسيارة تسير إلى جانبي وتطلق علي النار في الزجاج الخلفي، قمت بعد ذلك بالعودة إلى منزلي مسرعًا، ثم اتصلت برئيس النادي ساسي بوعون وأخبرته أنني سأسافر غدًا، ولن أستكمل رحلتي مع أهلي طرابلس، وكان قرارًا لا رجعة فيه".

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