الأعلي في التاريخ.. ما راتب كارلو أنشيلوتي مع منتخب البرازيل؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة تاريخية، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعاقده مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليتولى مهمة تدريب منتخب "السيليساو" بعد نهاية مشواره مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، في صفقة هي الأعلى من حيث الراتب في تاريخ المنتخب البرازيلي.

وسيتولى أنشيلوتي قيادة البرازيل بعقد مبدئي يمتد لمدة عام واحد حتى نهاية منافسات كأس العالم 2026، خلفاً للمدرب دوريفال جونيور الذي أُقيل من منصبه في مارس الماضي عقب سلسلة من النتائج المخيبة.

وبحسب ما كشفت عنه شبكة "ESPN"، فإن أنشيلوتي سيحصل على راتب شهري يقدر بـ770 ألف يورو، ما يعادل نحو 10 ملايين يورو سنوياً، ليصبح بذلك المدرب الأعلى أجراً في تاريخ المنتخب البرازيلي، وأكثر من ضعف راتب سلفه دوريفال جونيور.

ولا يقتصر تميز العقد على المستوى المحلي، إذ يضع هذا الراتب أنشيلوتي ضمن قائمة الأعلى دخلاً بين مدربي المنتخبات الوطنية حول العالم.

إذ يُعد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، صاحب الراتب الأعلى بقيمة تُقدّر بـ6 ملايين يورو سنوياً، يليه جوليان ناجيلسمان مدرب ألمانيا براتب يبلغ 4.8 مليون يورو، ثم روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال (4 ملايين يورو)، ويأتي بعدهم ديدييه ديشامب مدرب فرنسا (3.8 مليون يورو).