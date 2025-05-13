هل تُعطّل الإصابة مسيرة رونالدو التهديفية في الدوري وتمنح المنافسين فرصة اللحاق به؟

تثير الإصابة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، قلق جماهير الفريق وعشاق اللاعب حول العالم، في ظل تألقه الملاحظ هذا الموسم و تربعه على صدارة هدافي دوري روشن السعودي.

سجل رونالدوعددًا كبيرًا من الأهداف الحاسمة، ولكنه غاب عن المواجهة الأخيرة للنصر أمام الأخدود بسبب إصابة عضلية، ما فتح باب التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإصابة على استمراريته في سباق الهدافين، خاصة في ظل اقتراب عدد من المهاجمين الآخرين منه في جدول الترتيب.

ويتصدر رونالدو هداف الدوري السعودي بـ 23 هدفاً، ويلحقه كلا من كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد صاحب 21 هدف، وعبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الشباب صاحب 21 هدف أيضا.

ورغم تصدره قائمة الهدافين حتى الآن، فإن غياب "الدون" المحتمل عن مباريات قادمة قد يمنح الفرصة لمنافسيه لتقليص الفارق وربما تجاوزه في حال طالت فترة ابتعاده.

وقد فاز اليوم النصر على نظيره الأخدود بنتيجة 9-0 وسجل ساديو ماني أربع أهداف في هذه المباراة ورغم غياب كرستيانو رونالدو بالتأكيد كان استغل ذلك النتيجة في تسجيل العديد من الأهداف لاتساع الفارق والانفراد بصدارة هدافي الدوري وحيدا.

وبالرغم من ذلك يتبقى على انتهاء الدوري السعودي 3 مواجهات فقط، لذا يتبقى لفريق النصر ثلاث لقاءات أمام كلا من التعاون، الخليج، الفتح.

الجهاز الطبي في نادي النصر لم يصدر بيانًا رسميًا بعد حول مدة غيابه المتوقعة، لكن المصادر المقربة تشير إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة خلال الأيام المقبلة لتحديد حجم الإصابة وفترة التعافي اللازمة.

وحصل كريستيانو رونالدو على لقب هداف دوري روشن السعودي موسم 2024 رغم خسارة الدوري بأعلى نسبة تهديف على مدار تاريخ هدافين الدوري السعودي بـ 35 هدفًا.