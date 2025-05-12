أهداف مباراة منتخب مصر وغانا في ربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

كتب - محمد عبد السلام:

حصد منتخب مصر للشباب بطاقة التأهل إلى كأس العالم بتشيلي بعدما فاز بركلات الترجيح علتى نظيره غانا بدور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب بنتيجة 5-4 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق ليتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

وسجل أهداف منتخب مصر كلاً من مؤمن شريف في الدقيقة 19 و 27 من عمر المباراة.

وعلى الجانب الآخر سجل هدفي غانا كلاً من عبدالعزيز عيسى في الدقيقة 2+45، عبدالله سليمان سليماني من نقطة الجزاء في الدقيقة 11+90.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر ليقابل المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً.

مؤمن شريف يفتتح التسجيل للمنتخب المصري 🇪🇬⚽️#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/FuXYMWG6io — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025

غانا تقلص الفارق عن طريق عبد العزيز عيسى 🇬🇭⚽️#كأس_أمم_إفريقيا_تحت_20_عاماً pic.twitter.com/NGFoqVpJjP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 12, 2025