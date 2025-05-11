"صلاح في المقدمة".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح، تربعه على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2024-2025، على الرغم من غيابه عن التسجيل في مباراة اليوم أمام أرسنال.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حسم نتيجة مباراة ليفربول أمام نظيره أرسنال، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ36 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا، بفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك صاحب الـ 23 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح.. ليفربول.. 28 هدفا.

2- ألكسندر إيزاك.. نيوكاسل يونايتد.. 23 هدفا.

3- إيرلنج هالاند.. مان سيتي.. 21 هدفا.

4- كريس وود.. نوتنجهام.. 20 هدفا.

5- بريان مبومبو.. برينتفورد.. 18 هدفا.

6- يوان ويسا.. برينتفورد.. 18 هدفا.

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