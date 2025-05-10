كتب - يوسف محمد:

ساهم حارس المرمى السويسري يان سومر بشكل كبير، في صعود فريقه إنتر ميلان الإيطالي، إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة في نصف النهائي.

وقدم سومر أداء مميز أمام الفريق الإسباني، لاقي استحسان كل متابعي كرة القدم حول العالم، خاصة بعدما ساعد فريقه لتحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

وعقب فوز إنتر ميلان وموجة الإشادات التي تلقاها سومر من النقاد والجماهير، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي رفقة حارس إنتر ميلان يان سومر.

وظهر صلاح وسومر معا في الصورة التي تم تداولها، خلال احتفالها بأحد الألقاب معا، هو الأمر الذي أثار دهشة بين الكثير من المتابعين، حول تاريخ الصورة.

ويعود تاريخ الصورة إلى عام 2013، خلال احتفالهما بلقب الدوري السويسري رفقة فريق بازل، حينما كان يتواجد الثنائي ضمن صفوف الفريق.

ولعب محمد صلاح في صفوف بازل السويسري، خلال الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2014، فيما يعد سومر من ناشئ فريق بازل، لعب مع الفريق الأول بالنادي بشكل مستمر، خلال الفترة من يونيو 2010 حتى يوليو 2014، وهى الفترة التي لعبها خلالها مع النجم المصري.

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