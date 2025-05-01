يويفا يعلن تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.. لامين يامال يتصدر

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، عن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء مباريات ذهاب نصف النهائي.

وشهد التشكيل وجود 4 لاعبين من باريس سان جيرمان، والذي حقق الفوز على آرسنال بهدف نظيف، بينما تواجد 3 لاعبين من إنتر ميلان، والذي تعادل مع برشلونة بنتيجة 3-3.

وجاء تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

الدفاع: دينزل دومفريس (إنتر ميلان) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - فرانسيسكو أتشيربي (إنتر ميلان) - مايلز لويس سكيلي (أرسنال).

الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان) - نيكولو باريلا (إنتر ميلان) - بيدري (برشلونة).

الهجوم: لمين يامال (برشلونة) - رافينيا (برشلونة) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان).