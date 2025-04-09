مدرب ستيلينبوش: الفوز على الزمالك أمر استثنائي وغياب زيزو أعطانا أفضلية

كتب- هند عواد - محمد عبدالهادي:

عبّر ستيف باركر، المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب إفريقي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الزمالك حامل اللقب، عقب الفوز عليه بهدف نظيف في إياب ربع النهائي.

وقال باركر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نترقب ما إذا كان زيزو سيشارك أم لا، والزمالك أجرى العديد من التغييرات على تشكيلته".

وتابع:" من المهم جدًا أننا لم نستقبل أي هدف على ملعبنا، وكان الزمالك قريبًا من التسجيل، لكننا تمكنا من الحفاظ على نظافة شباكنا، وأشكر لاعبي فريقي على ذلك."

وأضاف: "الفوز على فريق بحجم الزمالك، وهو حامل اللقب، أمر غير معتاد ويستحق الإشادة، المباراة كانت صعبة جدًا، وحاولنا التسجيل في الدقائق الأخيرة، وكان هدفنا الأساسي هو وضع الزمالك تحت الضغط، وقد نجحنا في ذلك."

وتابع: "لم نهتم كثيرًا بالمنافس، بل ركزنا على أنفسنا، زيزو لاعب ممتاز، وبالطبع كانت أفضلية لنا غيابه عن المباراة، كنا واثقين من قدرتنا على الفوز والتأهل، وكنا نعتقد أننا سنعود إلى مصر مرة أخرى لمواجهة المصري، لكن المفاجأة كانت في خروجه."

واختتم باركر تصريحاته: "في مباراة الذهاب احترمنا الزمالك أكثر من اللازم، وتحدثت مع اللاعبين بعدها بشأن هذا الأمر، وطالبتهم بأن يظهروا شخصيتهم الحقيقية، وقد فعلوا ذلك اليوم."