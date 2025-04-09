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جماهير الزمالك ترفع قميص "مشوه" لزيزو في مدرجات مباراة ستيلينبوش

06:16 م الأربعاء 09 أبريل 2025

جماهير الزمالك

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كاب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما قبل بداية مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، هجوم جماهير الفارس الأبيض على لاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو.

ورفع أحد جماهير الزمالك قميص "مشوه لزيزو"، حيث وضع علامة "إكس" على ظهر قميص يحمل اسم ورقم اللاعب.

وجاء هذا الهجوم، بعد التأكد من توقيع زيزو للأهلي مع فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقرر مجلس الزمالك استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جماهير الزمالك ترفع علم زيزو مشوه

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