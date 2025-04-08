كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُختتمت مساء يوم أمس الإثنين منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإسباني بتعادل ليجانيز مع ضيفه أوساسونا بهدف لمثله.

وهي المباراة العاشرة التي لم يحقق بها الفريق المستضيف الفوز على ضيفه بالجولة الـ 30 من الدوري الإسباني بواقع تعادلات و 7خسائر.

رايو فاليكانو خسر برباعية أمام ضيفه إسبانيول، جيرونا خسر بهدف نظيف أمام ضيفه ألافيس.

وكذلك ريال مدريد خسر بثنائية مقابل هدف على يد ضيفه فالنسيا وبالنتجة ذاتها خسر مايوركا أمام ضيفه سلتا فيجو، بينما تعادل برشلونة بهدف لمثله مع ضيفه ريال بيتيس.

وخسر لاس بالماس بثلاثية مقابل هدف خلال استضافته لنظيره ريال سوسيداد، فيما فاز أتلتيكو مدريد على مستضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف.

وفاز خيتافي على مستضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة، فيما حسم التعادل نتيجة مباراتي فياريال وضيفه أتلتيك بيلباو وليجانيز وضيفه أوساسونا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة في تاريخ الدوري الإسباني التي يتكرر بها الأمر بعد الجولة 33 في نسخة دوري 2006 التي شهدت 4 تعادلات و6 هزائم لأصحاب الأرض.

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