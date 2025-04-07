هل يلعب رونالدو بجوار ميسي بمونديال الأندية؟.. فابريزيو يحسم الجدل

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في شؤون انتقالات اللاعبين حول العالم، الجدل حول انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف انتر ميامي الأمريكي في الصيف المقبل.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت أنباء قوية عن رغبة الفريق الأمريكي بضم رونالدو ليجاور الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها أمريكا.

وفي هذا السياق قال فابريزيو رومانو عبر منصة "يوتيوب": "خرجت العديد من التقارير تربط اسم رونالدو بإمكانية الانتقال للعب بجوار ميسي في إنتر ميامي، ولا أعرف حقيقة من أي تأتي هذه الأخبار، فهي خاطئة تماما".

وتابع: "كريستيانو يركز حاليا مع النصر السعودي، كما أنه يركز الآن بشأن تجديد عقده مع النصر فقط ولن ينتقل لأي ناد آخر، هو في محادثات بالفعل مع إدارة العالمي من أجل حسم مسألة تمديد العقد".