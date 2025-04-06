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"ثاني أعلى تقييم".. ماذا قدم عمر مرموش خلال مباراة مانشستر سيتي أمام مان يونايتد؟

10:11 م الأحد 06 أبريل 2025
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    عناق حار بين مرموش ومزراوي
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    تسديدة مرموش
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    تسديدة مرموش
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    احتفال مرموش مع جريليش
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    احتفال مرموش
  • عرض 15 صورة
    مرموش وسلمى هاني لاعبة اسكواش
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    عمر مرموش في مدرجات ملعب اسكواش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    صلاح ومرموش
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    مرموش
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    عمر مرموش (1)
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    مرموش وهالاند
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كتب - يوسف محمد:

شارك النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل كامل، في مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة مان سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ولعب عمر مرموش، لمدة 90 دقيقة خلال مباراة فريقه أمام مان يونايتد اليوم، بعد مشاركته بشكل أساسي منذ بداية المباراة واستمر في الملعب حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

وحصل مرموش على تقييم 7.5، على أدائه طوال المباراة، هو يعد ثاني أعلى تقييم للاعبي السيتي خلف المدافع الكرواتي جفارديول الذي حصل على 7.7.

وجاءت أرقام مرموش في اللقاء وفقا لموقع "سوفا سكور" كالتالي:

تسديدات على المرمى 3

تسديدات تم التصدي لها 1

الالتحامات الأرضية 5 التحامات ناجحة من أصل 9

فقد الكرة 7 مرات

مراوغات ناجحة 0 من أصل محاولتين

تدخلات 2

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عمر مرموش مانشستر سيتي مان سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تعادل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
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