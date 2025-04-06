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عناق حار بين مرموش ومزراوي بعد انتهاء ديربي مانشستر (صور)

08:33 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عناق حار بين مرموش ومزراوي
  • عرض 6 صورة
    مانشستر سيتي ضد اليونايتد (1)
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    مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد (3)
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    تسديدة مرموش
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    المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد
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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد، لفتة رائعة بين الثنائي العربي عمر مرموش ونصير مزراوي.

وبعد نهاية ديربي مانشستر، حرص مرموش ومزرواي على تبادل السلام والعناق الحار مع بعض الكلمات والابتسامة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما جاء اليونايتد في المركز 13 برصيد 38 نقطة.

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