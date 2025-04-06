عناق حار بين مرموش ومزراوي بعد انتهاء ديربي مانشستر (صور)

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد، لفتة رائعة بين الثنائي العربي عمر مرموش ونصير مزراوي.

وبعد نهاية ديربي مانشستر، حرص مرموش ومزرواي على تبادل السلام والعناق الحار مع بعض الكلمات والابتسامة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السيتي المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما جاء اليونايتد في المركز 13 برصيد 38 نقطة.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مجموعة منتخب مصر تحت 17 عام بعد الفوز على الكاميرون

بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام الأهلي في الدوري