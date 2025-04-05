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عمالقة الدوري البلجيكي والهولندي يتابعان مدافع مصري.. تفاصيل

08:05 م السبت 05 أبريل 2025
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    فنربخشة التركي يعلن ضم الموهبة المصرية عمر فايد
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    عمر فايد
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كتب - محمد القرش:

كشف تقارير صحفية تركية عن اهتمام عدد من أندية القمة بالدوري البلجيكي والهولندي بالتعاقد مع عمر فايد المدافع المصري.

ووفقا لموقع "FF TV" المهتم بأخبار فنربخشة التركي، فإن نادي أندرلخت البلجيكي وفينورد الهولندي يتابعان المدافع المصري استعدادا للتعاقد معه.

ويقدم عمر فايد مدافع نادي فنربخشة موسمًا ممتازًا، بعد أن انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق بيرشوت البلجيكي لمدة موسم.

يُذكر أن المدافع المصري انتقل إلى فنربخشة التركي قادما من المقاولون العرب في موسم 2023/24، في صفقة بلغت قيمتها 550 مليون يورو.

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عمر فايد الدوري البلجيكي الدوري الهولندي فنربخشة أندرلخت فينورد المقاولون العرب
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