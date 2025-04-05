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ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد من فالنسيا

06:42 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

سقط نادي ريال مدريد أمام ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وقدم الملكي هدية لمنافسه على اللقب برشلونة، حيث يمكن للبارسا أن يوسع فارق صدارته للدوري الإنجليزي إلى 6 نقاط، عندما يفوز على ريال بيتيس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر مدريد

1. برشلونة - 66 نقطة

2. ريال مدريد - 63 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 57 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 53 نقطة

5. فياريال - 47 نقطة

6. ريال بيتيس - 47 نقطة

7. سيلتا فيجو - 40 نقطة

8. رايو فاييكانو - 40 نقطة

9. مايوركا - 40 نقطة

10. ريال سوسيداد - 38 نقطة

11. إشبيلية 36 نقطة

12. خيتافي - 36 نقطة

13. جيرونا - 34 نقطة

14. أوساسونا - 34 نقطة

15. فالنسيا - 34 نقطة

16. إسبانيول - 32 نقطة

17. ألافيس - 30 نقطة

18. ليجانيس - 27 نقطة

19. لاس بالماس - 26 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة

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