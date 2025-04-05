كريستيانو رونالدو يقترب بقوة من العودة للدوري الإسباني

كتب - محمد القرش:

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو مرشح بقوة لأن يصبح مالكًا لأحد أندية الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أربعة أشهر فقط من كشف رونالدو عن نيته الدخول في ملكية أحد الأندية بعد اعتزاله.

وقال كريستيانو في شهر ديسمبر الماضي: "ما زلت صغيرا للغاية، ولدي الكثير من الخطط والأحلام في المستقبل، لكن تذكروا كلماتي، سأكون مالكا لناد كبير".

وقضى رونالدو تسع سنوات في الدوري الإسباني الممتاز، حيث سجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس في عام 2018.

وبعد مرور ما يقرب من سبع سنوات على رحيله عن إسبانيا، أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مهاجم النصر مهتم بالعودة كمالك من خلال شراء فالنسيا.

ويحتل فالنسيا حاليا المركز الخامس عشر في الدوري الإسباني، بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، وفاز على ريال مدريد منذ قليل.

وفي عام 2023، قامت مجلة فوربس بتقييم نادي فالنسيا بمبلغ 169 مليون جنيه إسترليني، مع تفصيل يشمل إيرادات يوم المباراة، وحقوق البث، والأنشطة التجارية، وقيمة العلامة التجارية، والدخل التشغيلي، والديون، وديون الاستاد.

وجمع رونالدو ما يقدر بنحو 202 مليون جنيه إسترليني في عام 2024 وحده، وفقًا لمجلة فوربس، بما في ذلك 155 مليون جنيه إسترليني من عقده مع نادي النصر و47 مليون جنيه إسترليني من الإعلانات.

ووقع اللاعب الرياضي الأعلى أجراً في العالم عقداً جديداً مع النادي السعودي في يناير الماضي، بقيمة تزيد عن 167.9 مليون جنيه إسترليني، لإبقائه في النادي حتى يونيو 2026.