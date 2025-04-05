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"التفاوض بدأ قبل مباراة القمة".. مصراوي يكشف كواليس جلسة الأهلي مع زيزو

12:42 م السبت 05 أبريل 2025
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
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    زيزو
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، تمهيدا لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وقال المصدر: "يتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو المقبل إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها".

وأضاف المصدر عن كواليس حصول الأهلي على توقيع اللاعب: "وسيط تدخل في الصفقة والذي بدأ الأمر هو أحد محبي النادي، ولعب الدور الأكبر في البداية".

واختتم المصدر: "ثم نقل الأمر لأحد وكلاء اللاعبين الذي تولى الملف بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه المهندس خالد مرتجي قبل أيام فقط من مباراة قمة الدور الأول للدوري".

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