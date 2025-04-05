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"فأل حسن".. ماذا يفعل الأهلي عندما يفوز في مباراة الذهاب بدوري أبطال أفريقيا؟

03:33 ص السبت 05 أبريل 2025
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    الأهلي والهلال ١
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي ضد الهلال (2)
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    الأهلي ضد الهلال (1)
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    الأهلي والهلال
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    الأهلي ضد الهلال
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    الأهلي والهلال السوداني أرشيفية
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (24)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (2)
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    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (25)
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    جماهير الهلال السوادني تشعل الأجواء قبل مواجهة الأهلي
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    الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، التي أقيمت في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل أحرز الظهير الأيمن محمد هاني.

وتمكن المارد الأحمر، من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بالأدوار الإقصائية المختلفة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدف دون مقابل، في 8 مباريات من قبل.

وخلال 8 نسخ سابقة، تمكن خلالهم النادي الأهلي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدف دون مقابل، حسم التأهل في 7 نسخ منهم فيما ودع البطولة في نسخة واحدة.

وكانت النسخة الوحيدة التي ودع فيها الأهلي البطولة، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، هي في نسخة 1977، حينما حقق الفوز على هارتس أوف أوك الغاني، بنتيجة هدف دون مقابل، قبل أن يتلقى الهزيمة في مباراة العودة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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الأهلي ضد الهلال النادي الأهلي موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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