عقوبة صارمة للاعب ريال مدريد بسبب التعدي على حكم مباراة برشلونة

كتب - محمد القرش:

تعرض مدافع نادي ريال مدريد، روديجر، لعقوبة صارمة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد أحداث مباراة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" فإن تم إيقاف مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر لمدة ست مباريات بسبب رمي شيء على الحكم خلال خسارة الفريق أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتكسيا في تقريره إن قلب الدفاع روديجر (32 عاما) طُرد بسبب "إلقاء شيء من المنطقة الفنية، والذي أخطأني".

وأوضحت الشبكة أن الاتحاد الإسباني قرر إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينجهام بسبب الاعتراض بعد صافرة النهاية.

وقال تقرير الحكم في تلك الواقعة، إن بيلينجهام "اقترب من مركزنا بموقف عدواني، واضطر زملاؤه في الفريق إلى تقييده"، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قال إن ريال مدريد قدم أدلة فيديو نفت ذلك.

وسيتم تنفيذ جميع المباريات الست لإيقاف روديجر في مباريات الدوري، مما يعني أنها ستمتد حتى بداية الموسم المقبل.