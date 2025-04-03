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صلاح يتصدر.. منافسة شرسة بين مرموش وكين في سباق الأكثر مساهمة بالدوريات الكبرى

08:27 م الخميس 03 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

اشتعلت المنافسة في سباق الأكثر مساهمة في الأهداف (أهداف وتمريرات حاسمة) في الدوريات الخمسة الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي).

ويتصدر القائمة محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 27 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ورغم ترك مرموش للدوري الألماني إلا إنه مازال ينافس هاري كين لاعب بايرن ميونخ على وصافة القائمة.

الأكثر مساهمة في الدوريات الـ5 الكبرى

1. محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفا + 17 تمريرة = 44 مساهمة

2. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 20 هدفا + 11 تمريرة = 31 مساهمة

3. هاري كين (ميونخ) - 22 هدفا + 9 تمريرات = 31 مساهمة

4. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا + تمريرتين = 27 مساهمة

5. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 22 هدفا + 4 تمريرات = 26 مساهمة

6. عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا + 5 تمريرات = 26 مساهمة

7. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 22 هدفا + 3 تمريرات = 25 مساهمة

8. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 20 هدفا + 5 تمريرات = 25 مساهمة

9. إيرلينج هالاند (السيتي)- 21 هدفا + 3 تمريرات = 24 مساهمة

10. رافينيا (برشلونة) - 13 هدفا + 10 تميرات = 23 مساهمة

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مرموش صلاح محمد صلاح هاري كين ليفاندوفسكي مرموش وصلاح
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