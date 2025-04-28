بالقوة الضاربة.. إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق التي ستسافر إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة آرسنال على ملعب "الإمارات"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال:

ضمت القائمة 22 لاعبًا، وهم:

دوناروما، أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فابيان رويز، كفاراتسخيليا، جونزالو راموس، عثمان ديمبلي، دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديس، باركولا، زاير إيمري، بيرالدو، سافونوف، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي:

باريس سان جيرمان بلغ نصف النهائي بعد تجاوز عقبة أستون فيلا، حيث فاز عليه ذهابًا بنتيجة 3-1 على ملعب "حديقة الأمراء"، رغم خسارته إيابًا 3-2 في إنجلترا.

آرسنال من جانبه، تأهل إلى هذا الدور بعد إقصاء حامل اللقب ريال مدريد، بانتصار ساحق ذهابًا 3-0 في لندن، ثم فوز جديد 2-1 في سانتياجو برنابيو.