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"نأمل أن تكون أفضل".. جوارديولا يهنئ ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي

01:05 م الإثنين 28 أبريل 2025

خلال مباراة ليفربول و توتنهام

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كتب - محمد القرش:

هنأ مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نوتنجهام فورست.

وقال جوارديولا: "أهنيء ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي بالنيابة عن نفسي والنادي، إنه يستحق الفوز، لا شك في إنهم فريق رائع".

وأضاف: "في العام المقبل سيحاولون الاحتفاظ باللقب كما حدث في السنوات الماضية، لذلك نأمل أن تكون أفضل في الموسم المقبل للمنافسة حتى النهاية".

وحصد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 عبر التاريخ، بعد الفوز على توتنهام بخماسية مقابل هدف في الجولة 34 من البريميرليج.

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