القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و نظيره توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول و توتنهام والقناة الناقلة

وتقام المباراة في الساعة 6:30 مساء على ملعب "أنفيلد" على أن تنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 HD.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف لذا يتبقى لزملاء محمد صلاح نقطة ليتوّج باللقب.

ويحتل فريق توتنهام المركز السادس عشر قبل المباراة برصيد 37 نقطة.