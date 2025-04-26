ماذا قدم محمد عبد المنعم مع نيس قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي؟

كتب - محمد الميموني:

أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم السبت عن إصابة المدافع المصري في صفوفه محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي.

نيس كان قد ضم عبدالمنعم مقابل 4 ملايين و300 ألف دولار، بخلاف مليون دولار إضافية بخلاف 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب في المستقبل قادمًا من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان عبدالمنعم قد سقط خلال محاولته اللحاق بلاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء ليظل على الأرض باكيًا حتى غادر الملعب على "نقالة" باكيًا. بالدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وجاءت أرقام محمد عبدالمنعم مع نيس كالتالي:

18

مباراة

0

هدف

0

تمريرة حاسمة

1395

دقيقة لعب

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