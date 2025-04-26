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تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس الملك الإسباني

11:45 ص السبت 26 أبريل 2025

فريق ريال مدريد

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كتب - محمد الميموني:

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة نظيره برشلونة، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي فريق ريال مدريد نظيره برشلونة عند الحادية عشر من مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى تيبو كورتوا

خط الدفاع فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

خط الهجوم فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

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