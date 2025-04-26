غيبوبة وكسر في الجمجمة.. حكاية خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

كتبت-هند عواد:

عند الحديث عن أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي، لا بد أن يتضمن الحديث اسم التشيلي بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي السابق، الذي قاد الفريق إلى منصات التتويج بعد انضمامه إليه عام 2004.

بيتر تشيك، صاحب الـ42 عامًا، انضم إلى تشيلسي في سن الـ21، حين كان في جعبة الفريق اللندني خمسة ألقاب فقط، وكانت قيمة الصفقة 7 ملايين جنيه إسترليني. وكان عليه أن ينافس كارلو كوديتشيني، أفضل لاعب في تشيلسي آنذاك.

سرعان ما أثبت تشيك كفاءته في حراسة مرمى تشيلسي، وحافظ على نظافة شباكه في 24 مباراة خلال موسم 2004-2005.

وفقًا للموقع الرسمي لتشيلسي، فاز تشيك بجميع الألقاب المحلية والأوروبية، وحطم الرقم القياسي لبيتر بونيتي في الحفاظ على نظافة شباك تشيلسي. وعند رحيله عن ستامفورد بريدج عام 2015، كان تشيك قد حقق 228 مباراة بشباك نظيفة من 494 مباراة، مع 13 لقبًا، بما في ذلك أربعة ألقاب من الدوري الإنجليزي الممتاز. يُصنف تشيك بلا منازع كأنجح حارس مرمى في تاريخ تشيلسي.

قصة خوذة حارس مرمى تشيلسي السابق

في أكتوبر 2006، خلال مباراة تشيلسي وريدينج بالدوري الإنجليزي، تعرض تشيك لإصابة مروعة إثر تدخل من ستيفن هانت، لاعب الفريق المنافس، بركبته اليمنى في رأس الحارس، ما أدى إلى سقوطه على الأرض ودخوله في غيبوبة.

أجرى تشيك عملية جراحية في المخ بعد تشخيصه بشرخ في الجمجمة، وأعلن تشيلسي أن الحارس لن يلعب مجددًا ذلك الموسم، كما أنه كان مهددًا بفقدان حياته.

وكان الحل الوحيد لتشيك كي يتمكن من العودة إلى ممارسة كرة القدم هو ارتداء خوذة طبية لحماية رأسه. وبالفعل، في يناير 2007، بعد مرور ثلاثة أشهر من الحادث، عاد لتولي حراسة مرمى تشيلسي.

واشتهر تشيك بالخوذة التي ارتداها حتى بعد اعتزاله، حتى أنه استخدمها كعلامة تجارية. بعد عشر سنوات من الحادث الشهير، أعلن في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عن إطلاق مشروع لبيع قبعات على شكل الخوذة التي كان يرتديها.



