غياب النجم.. تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة أورلاندو بايرتس

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، على القائمة النهائية لمواجهة أورلاندو بايرتس.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن المدرب الكرواتي يفاضل بين الثنائي رمضان صبحي وصديق إيجولا من أجل الدفع بلاعب منهما بجانب فيستون ماييلي ومصطفى فتحي في خط الهجوم.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة أورلاندو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي "صديق إيجولا" - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي.

يُذكر أنه تم استبعاد نجم الفريق السماوي، إبراهيم عادل، من قائمة المباراة بسبب الإصابة.