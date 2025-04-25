مٌنع من إدارة لقاء للأحمر.. من هو دحان بيدا حكم مباراة الأهلي وصنداونز؟

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الحكم الموريتاني، دحان بيدا، لإدارة مباراة الأهلي وصنداونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

من هو دحان بيدا حكم مباراة الأهلي وصنداونز؟

يبلغ الموريتاني 33 عاما، حيث تخرج من جامعة ليل الفرنسية في 2014 وبدأ مشواره التحكيمي هناك، حتى عاد في 2015 إلى بلده الأم ودخل قائمة الحكام الدولية في عام 2018.

سبق لدحان أن قاد 4 مباريات للنادي الأهلي، والذي فاز المارد الأحمر خلالهم في مباراتين وخسر وتعاد لقاء.

وكان من المقرر أن يقود الموريتاني مباراة الأهلي والهلال السوداني في ربع النهائي، لكن تم منعه بسبب علاقة فريق الهلال بالدوري الموريتاني.

ولم يخسر صنداونز أي لقاء خلال تواجد دحان بيدا، إذ فاز الفريق الجنوب إفريقي معه في مباراتين وتعادل لقاء.

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