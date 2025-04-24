"لإنقاذ قصة حبهما".. تقارير تكشف حقيقة عودة جوارديولا إلى زوجته بعد انفصالهم

كتب - نهى خورشيد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن تواجد بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في برشلونة قبل ثلاثة أيام في محاولة لإنقاذ زواجه من كريستينا سيرا سيدة أعمال في مجال الأزياء، بعد أنباء انفصالهما بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الكتالونية أن الثنائي مستعدان "لإعطاء حبهما وزواجهما فرصة أخرى"، خاصة وأن "كل شيء لم ينته بعد في زواجهما".

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا عاد إلى برشلونة خلال عطلة العيد رغم ضغوط عمله في إنجلترا وأقام في منزل العائلة هناك في محاولة للحفاظ على العلاقة المستمرة منذ 30 عاماً.

وكانت أنباء انفصال جوارديولا وزوجته ظهرت في يناير، تلتها تقارير في فبراير أفادت ببدء إجراءات الطلاق.

والجدير بالذكر أن التقيا لأول مرة عام 1994 وتزوجا في 2014، ولا يزالان يرتديان خاتم الزواج رغم انباء انفصالهما.