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مصدر يكشف موقف إبراهيم عادل من المشاركة مع بيراميدز أمام أورلاندو في دوري الأبطال

08:09 م الخميس 24 أبريل 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز موقف إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من مواجهة الفريق أمام أورلاندو بايراتس غدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إبراهيم عادل سيكون خارج قائمة بيراميدز لمواجهة أورلاندو بايراتس غدا، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "اللاعب اكتفى بخوض بعض التدريبات الاستشفائية أمس واليوم في المران دون المشاركة في المران الجماعي، لذلك قرر المدرب عدم المجازفة والدفع به في مباراة الغد".

وكانت مباراة بيراميدز أمام أورلاندو بايراتس، التي أقيمت يوم السبت الماضي في جنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز على حساب أورلاندو غدا، لضمان الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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نادي بيراميدز إبراهيم عادل دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وأورلاندو بايراتس غياب إبراهيم عادل عن بيراميدز
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