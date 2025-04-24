كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على مساندة لاعبي الفريق في المران الختامي اليوم، قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، لمساندتهم قبل مواجهة صن داونز.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي الموافق 19 أبريل الجاري بجنوب أفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتاج النادي الأهلي، إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة على حساب صن داونز غدا، لضمان التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أنه في حال تمكن المارد الأحمر، من الصعود إلى نهائي النسخة الحالية من البطولة، ستكون المرة السادسة على التوالي، التي يتمكن فيها الفريق من الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

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