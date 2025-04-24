"كأس عاصمة مصر".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - نهى خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة سيراميكا وبتروجيت في كأس عاصمة مصر، بجانب مباريات الليجا.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجيت.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد إشبيلية.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

ديبورتيفو ليجانيس ضد جيرونا.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

ريال بيتيس ضد بلد الوليد.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

كأس إيطاليا

بولونيا ضد إمبولي.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ play.

دوري روشن

العروبة ضد الفيحاء.. السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC sport.

التعاون ضد الرائد.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.. SSC sport.