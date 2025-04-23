فوز أول وتاريخ الخطيب.. 6 أرقام قياسية تنتظر الأهلي أمام صنداونز في دوري أبطال أفريقيا

بدأ العد التنازل لموقع إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بدافع الفوز ومواصلة صناعة التاريخ في البطولة الأغلى داخل القارة السمراء، حيث يسعى لتحقيق 7 أرقام قياسية.

أرقام قياسية تنتظر الأهلي أمام صنداونز

- تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيكون الثالث على التوالي، وسيحدث هذا الرقم للمرة الثالثة في تاريخ النادي، المرة الأولى (2005 - 2006 - 2007 - 2008)، الثانية (2020 - 2021 - 2022).

- تعزيز الرقم القياسي كأكثر الأندية تأهلا إلى المباراة النهائية برصيد 18 تأهل

- الفوز الأول على صنداونز لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث كانت آخر مرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021.

- خوض نهائي دوري الأبطال السابق برئاسة محمود الخطيب متفوقا على حسن حمدي صاحب الـ6 نهائيات.

- استكمال سلسلة "اللا هزيمة" لكولر في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا بعد 10 انتصارات و5 تعادلات.

- الفوز الأول لمارسيل كولر ضد صن داونز تاريخيا بعد 3 تعادلات وخسارتين.