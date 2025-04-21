هل يلعب كريستيانو رونالدو مع الأهلي في كأس العالم للأندية؟.. سيف زاهر يوضح
كتب - محمد الميموني:
كشف الإعلامي سيف زاهر حقيقة احتمالية مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وقال سيف زاهر عبر قناة " أون سبورت" إن هناك تقارير إعلامية أشارت إلى أن رونالدو قد يشارك في كأس العالم للأندية:"في ناس بدأت تقول ممكن يكون في الأهلي ويواجه ميسي في المباراة الأولى ضد إنتر ميامي".
وأضاف زاهر:"سألنا واستفسرنا في السعودية قالوا صعب، لكن هل ممكن يكون في تعاون بين النصر والأهلي ده أمر وارد".
وأتم تصريحاته بقوله: "لو إدارة النصر منحت الضوء الأخضر وفتحوا الباب، ولازم طبعًا يكون في مبادرة من الأهلي، كل حاجة واردة وكله بيجهز دلوقتي لكأس العالم"
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يذكر أن مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، سانتوس البرازيلي وبورتو البرتغالي.
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