تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا المكسيكي قبل إقامة مباراتهما الودية

كتب - محمد عبد السلام:

يخوض النادي الأهلي مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا 8 يونيو المقبل.

وسبق والتقى الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي مرتين،الأولى كانت في ربع النهائي كأس العالم للأندية لعام 2008، وتلقى وقتها الأهلي هزيمة قاسية بعد وصول اللقاء للوقت الإضافى.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، إلا أن الفريق لم يتماسك بالفوز ليتلقى 4 أهداف، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.

وفي المباراة الثانية جمعت بين الأهلي وفريق باتشوكا في قطر كانت على كأس التحدي بدور قبل النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وانتهت المباراة بفوز باتشوكا أيضًا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والوقت الإضافي بالتعادل السلبي ليفوز بركلات الترجيح بعد إضاعة اللاعب محمود كهربا، وعمر كمال ركلات الترجيح.