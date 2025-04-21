لعنة متكررة.. نادٍ إيطالي كلما صعد توفي بابا الفاتيكان.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تُعد قصة نادي أفيلينو الإيطالي، الذي صعد حديثًا لدوري الدرجة الثانية، واحدة من أكثر الروايات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم، وذلك بسبب ما يُعرف بـ"لعنة أفيلينو"، وهي ظاهرة غريبة ربطت صعود النادي عبر تاريخه بوفاة بابا الفاتيكان في نفس العام، في مشهد يتكرر منذ أكثر من نصف قرن.

وقد أعادت وفاة البابا فرانسيس صباح اليوم الإثنين، فتح هذا الملف الغريب، بعد أن جاءت وفاته بعد 48 ساعة فقط من صعود نادي أفيلينو إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

ورغم أن الأمر قد يُفسّر على أنه محض صدفة تاريخية، فإن تكرار الظاهرة بهذا الشكل غير المسبوق دفع جماهير أفيلينو وحتى وسائل الإعلام الإيطالية إلى الحديث عن "لعنة" تطارد الفريق كلما صعد من درجة لأخرى، ووصل الأمر إلى أن بعض المشجعين باتوا يمزحون بالقول: "لا نريد الصعود حفاظًا على الأرواح!"

تسلسل زمني للعنة أفيلينو

فيما يلي سرد للأعوام التي صعد فيها النادي، وتزامنت مع وفاة بابا الفاتيكان:

موسم 1958-59: صعد أفيلينو إلى دوري الدرجة الثالثة، وتوفي البابا بيوس الثاني عشر.

موسم 1977-78: تأهل الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، وتوفي البابا بولس السادس. وشهد نفس العام وفاة باباوين آخرين هما يوحنا بولس الأول ويوحنا بولس الثاني.

موسم 2004-05: صعد أفيلينو إلى الدرجة الثانية، وتوفي البابا يوحنا بولس الثاني.

موسم 2012-13: عاد الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وحدثت سابقة تاريخية بتنازل البابا بندكت السادس عشر عن منصبه.

موسم 2024-25: احتفل النادي مجددًا بالصعود للدرجة الثانية، وتوفي البابا فرانسيس بعد أيام قليلة من الإنجاز الرياضي.