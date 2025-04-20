محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول بعد الفوز على ليستر في الدوري

كتب - يوسف محمد:

وجه محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير، خلال الاحتفال بالفوز على فريق ليستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

احتفل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بفوز فريقه على حساب نظيره ليستر سيتي اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه بالإشارة بالرقم 1 إلى جماهير ليفربول، خلال الاحتفال بالفوز على ليستر سيتي، في إشارة إلى احتياج الريدز للفوز بمباراة واحدة للتتويج بالدوري.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتاج ليفربول إلى حصد ثلاث نقاط فقط خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، مما يعني أنه يمكنه حسم اللقب في مباراته أمام توتنهام يوم الأحد المقبل.

ويقدم النجم المصري موسما استثنائيا رفقة الريدز في البريميرليج، حيث تمكن من تسجيل 27 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة، خلال 33 مباراة خاضهم في الموسم الحالي بالبريميرليج.

ويحتل صاحب الـ32 عاما صدارة ترتيب هدافي البريميرليج حاليا برصيد 27 هدفا، بفارق 6 أهداف عن إيرلينج هالاند مهاجم مان سيتي وإيزاك لاعب نيوكاسل، برصيد 21 هدفا لكلا منهما.

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