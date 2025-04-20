كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تربعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وعلى الرغم من عدم تسجيل صلاح أي هدف خلال مباراة فريقه اليوم أمام ليستر سيتي، في الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا وبفارق 6 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي وألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، برصيد 21 هدفا لكلا منهما.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

1- محمد صلاح، ليفربول، 27 هدفا

2- إيرلنج هالاند، ليفربول، 21 هدفا.

3- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 21 هدفا

4- بريان مبيومو، برينتفور، 18 هدفا.

5- كريس وود، نوتنجهام فورست، 18 هدفا.

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