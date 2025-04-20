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"ليس مع الهلال السعودي".. رئيس ماركا: رونالدو قد يتواجد بكأس العالم للأندية

03:36 م الأحد 20 أبريل 2025
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    الحكم السعودي محمد الهويش مع كريستيانو رونالدو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، إن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو يحلم بمشاركة النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو بكأس العالم للأندية 2025.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة ماركا خلال مداخلة بقناة السعودية مساء أمس السبت:"رونالدو قد يتواجد بكأس العالم للأندية والأكيد حال تواجده لن يكون بقميص الهلال السعودي وقد تكون هناك دعوة خاصة لكريستيانو رونالدو لمشاركة مع أحد الفرق بالبطولة".

وأشار دياز إلى أن رئيس فيفا يحلم بتواجد رونالدو بالبطولة كرقصة أخيرة له، قائلاً:"بعض الأحلام قد تتحقق، خاصة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في البطولة، مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وخاض رونالدو بقميص النصر خلال الموسم الجاري 36 مباراة سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 4.

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