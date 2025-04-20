بعد تتويجه بكأس الرابطة الإماراتي.. كم بطولة حصدها محمد النني في الخارج؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل الدولي المصري محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، تألقه في الملاعب الخليجية، بعدما قاد فريقه لتحقيق لقب كأس الإمارات في إنجاز جديد يُضاف لمسيرته الناجحة.

وتوج النني أمس السبت، مع فريقه الجزيرة بكأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي، متصدر الدوري الحالي، ليحصد بطولته الثامنة خلال مشواره الإحترافي بالخارج.

ويرصد "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز بطولات ومسيرة محمد النني الإحترافية كالتالي:

النني الذي وُلد في 11 يوليو 1992، بدأ مشواره الكروي ضمن ناشئي الأهلي وهو في سن الخامسة، قبل أن ينتقل إلى صفوف المقاولون العرب في سن 16، حيث صعد للفريق الأول عام 2010.

انطلقت مسيرته الاحترافية في أوروبا عام 2012 بعدما خطف الأنظار خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن، لينتقل إلى بازل السويسري، حيث خاض 142 مباراة وسجل 9 أهداف، وحقق خلالها لقب الدوري السويسري أربعة مرات.

في يناير 2016، انتقل النني إلى أرسنال الإنجليزي بناءً على رغبة المدرب الفرنسي آرسين فينجر، وارتدى القميص رقم 35.

شارك مع "المدفعجية" في 161 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 أخرى.

توج مع أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2017، ونال لقب الدرع الخيرية مرتين في 2017 و2020، كما حمل شارة القيادة في أكثر من مناسبة، ليترك بصمة واضحة في أحد أعرق أندية إنجلترا.

ومع انضمامه إلى الجزيرة الإماراتي، واصل النني كتابة فصول جديدة من التألق، مضيفًا لقب كأس الرابطة الإماراتي إلى خزائنه، ليؤكد مجددًا أنه أحد أنجح المحترفين المصريين في الخارج.