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للمرة الثالثة على التوالي.. مرموش يسجل مع مانشستر سيتي (فيديو)

09:36 م الأربعاء 02 أبريل 2025
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب - محمد القرش:

سجل المحترف المصري، عمر مرموش، هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى ليستر، في المباراة المقامة الآن بالدوري الإنجليزي.

وافتتح الجناح الإنجليزي، جاك جريليش، التسجيل للسيتي في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، وأضاف مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وتعد هذه المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل بها المصري هدفا، بعد هدف ضد برايتون في الجولة 29، وآخر في مرمى بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

عدد أهداف مرموش في الدوري

ورفع النجم المصري رصيده إلى 5 أهداف سجلهم خلال 8 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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